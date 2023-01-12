12 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшему сожителю

Верховный суд РФ вынес решение о том, что подарки, полученные от бывшего сожителя, можно не возвращать.

В 2021 году сожитель подал иск на 924 тыс. рублей, которые в сумме перевел сожительнице в связи с ее тяжелым материальным положением. Сначала она купила на эти деньги автомобиль, а позже - долю в квартире. Та не отрицала, что получала материальную помощь, но возвращать ее отказалась.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургский городской суд встали на сторону мужчины, так как, согласно их решению, доказанный факт перевода денег без договорных отношений был необоснованным обогащением

Бывшая сожительница пожаловалась в Верховный суд, и он стал на ее сторону. Она отметила, что получала деньги много раз, и до расставания истец не требовал их вернуть. Суд руководствовался п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса, что не подлежат возврату деньги во исполнение несуществующего обязательства. То есть заявитель, перечисляя деньги, не давал понять ответчику, что их надо вернуть по первому требованию, пишет "Право.ру".

Дело направлено на пересмотр в первую инстанцию.

Теги: сожительство, верховный суд



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