Песков объяснил назначение Герасимова командующим СВО

Назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой российских войск на Украине связано с расширением масштаба задач спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как добавил официальный представитель Кремля, ему "нечего добавить" к комментарию Министерства обороны на эту тему, передает ТАСС.

Напомним, 11 января министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией. Командующим объединенной группировкой войск был назначен начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Заместителями Герасимова назначены генерал Сергей Суровикин, занимавший пост командующего ОГВ с октября, главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.