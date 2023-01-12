В Магнитогорске из желудка ребенка извлекли три батарейки

В Магнитогорске ребенок проглотил три плоские батарейки. Детский врач-эндоскопист Владимир Суворкин извлек из желудка инородные тела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центра охраны материнства и детства.

В больницу ребенок поступил 27 декабря.

По словам врача, батарейки особо опасные инородные тела для детского организма. "Активные батарейки срабатывают в пищеводе ребенка, "плюс" взаимодействует с "минусом", стенки пищевода "схлопываются", иногда вызывая перфорацию тканей", - отметил он.

В 2022 году в больницу поступили 19 детей с инородными телами. Врач извлек из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также бронхов пациентов 21 предмет: 11 монет, канцелярскую скрепку, пуговицу, батарейки, степлер-кнопку, фишку и английскую булавку.