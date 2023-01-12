12 Января 2023
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Про взятие Соледара: возможности и риски

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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Песков о взятии Соледара: Не время останавливаться и потирать руки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил героические действия российских военных при взятии Соледара.

По его словам, проделана "действительно гигантская работа, это абсолютно самоотверженные, героические действия".

"Мы будем помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, которые заботятся о тех, кто был ранен", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

При этом Песков отметил, что сейчас "не время останавливаться, не время потирать руки". Он добавил, что "главная работа еще впереди".

Накануне вечером руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что территория города Соледар полностью освобождена от подразделений Вооруженных сил Украины. По словам бизнесмена, в населенном пункте была проведена зачистка. В частности, уничтожены не пожелавшие сдаться в плен украинские военные. При этом мирных жителей оперативно вывели из опасной зоны. Пригожин подчеркнул, что "ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может".

Теги: песков, соледар



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