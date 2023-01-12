12 Января 2023
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Общество В России
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Эксперт назвал стратегию действий в интересах женщин феминистской

Национальная стратегия действий в интересах женщин, подписанная на днях премьером Михаилом Мишустиным, является феминистским документом. Так считает председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев.
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В стратегии продвигается тема "семейного насилия", отметил он. От Совета Федерации в подготовке документа принимала активное участие сенатор Галина Карелова, которая, по его убеждению, представляет давнее феминистское лобби.

"Активно участвовал в разработке новой фемстратегии Координационный совет при Правительстве по реализации старой. В него входит, например, адвокат-феминистка Мари Давтян – соавтор законопроекта о "профилактике семейного насилия". В Совете она представляет феминистский "Консорциум женских неправительственных объединений", который давно и прочно сидит на теме "семейного насилия", - написал Парфентьев.

Давтян была соосновательницей феминистского центра "Насилию.НЕТ", который был официально признан иностранным агентом. А "Консорциум" финансировали признанные нежелательными в России фонд Сороса, USAID, фонд Макартуров и др. И странно, что сам "Консорциум" до сих пор не признан иноагентом, а по-прежнему заседает в околоправительственных структурах и пишет государственные стратегии.

В целом, однако, феминистское лобби "наверху" сильно ослабло, о чем говорит и содержание документа в сравнении с прошлой редакцией, считает эксперт.

Стратегия предполагает дальнейшее уменьшение влияния и представительства мужчин и увеличение влияния и представительства женщин в политике, бизнесе, на руководящих постах. Напомним, в России женщин на 10 млн больше, чем мужчин, а живут они в среднем на 10 лет дольше.

Теги: Национальная стратегия действий в интересах женщин, семейное насилие



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