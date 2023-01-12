12 Января 2023
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Общество В России
Фото:nakanune.ru

Минюст предлагает разрешить приводить на свидание в СИЗО детей

Заключенным разрешат пользоваться очками, а к подследственным в СИЗО на свидания будут пускать детей. Проект с такими изменениями Минюст России опубликовал на портале проектов нормативных актов.

Министерство предлагает разрешить заключенным пользоваться очками с пластиковыми или стеклянными линзами, оправа не может быть металлической, футляр разрешается тканевый или пластмассовый.

Еще одно нововведение – подследственные смогут подавать заявление о выдаче или замене паспорта гражданина РФ через администрацию изолятора.

Также предусмотрен допуск на свидание в СИЗО несовершеннолетних, но только в сопровождении взрослого.

Находясь в СИЗО или исправительной колонии, россиянин сможет подать заявление прекращении статуса индивидуального предпринимателя через администрацию учреждения – сейчас этого сделать нельзя.  

Теги: сизо, свидание, заключенные, дети, очки, минюст



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