Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Новый Уренгой

Уральцы смогут летать в Новый Уренгой самолетами компании Red Wings. Воздушный перевозчик запускает рейсы из Екатеринбурга уже в этом месяце, сообщает пресс-служба компании.

Первый полет запланирован на 22 января. После этого рейсы будут выполняться еженедельно - по воскресеньям на современных отечественных самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Решение о запуске направления, по утверждению авиакомпании, позволит снизить среднюю стоимость перелета.