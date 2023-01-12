12 Января 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени супружеской паре дали срок за убийство женщины из ревности

Тюменский областной суд вынес приговор в отношении 45-летнего мужчины и 31-летней женщины. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Судом установлено, что в феврале 2022 года супруги на почве ревности подсудимой совершили убийство 37-летней женщины. Злоумышленник под предлогом свидания пригласил потерпевшую к себе в дом, где обвиняемые вдвоем задушили ее шарфом.

Государственное обвинение в суде поддерживал прокурор Тюменской области Владислав Московских.

По данным областной прокуратуры, суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, удовлетворил гражданский иск и взыскал с подсудимых в пользу родственника потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1 млн 900 тыс. рублей.

Теги: убийство, суд, ревность, супружеская пара



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