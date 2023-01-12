12 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске на завершение реставрации храма на Алом поле потратят 828 млн рублей

Министерство РФ определило победителя конкурса на завершение проведения реставрационных работ Александро-Невской церкви на Алом поле. Начальная цена закупки – 828 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

"По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка на участие в закупке. Она соответствовала требованиям. Контракт будет заключен по начальной цене с компанией из Санкт-Петербурга "Ренессанс-Реставрация".

Подрядчик должен будет провести ремонтно-реставрационные работы в интерьерах, работы по изготовлению и устройству архитектурных элементов на фасаде, крыльца, приямки, изготовить и уложить метлахскую плитку, а также воссоздать живопись и мозаику. Кроме того, контрактом предусмотрено устройство водосточной системы, усиление и гидроизоляция фундамента.

Завершить все работы нужно до 1 декабря 2024 года.

Напомним, проект реставрации храма Александра Невского был презентован в 2016 году. На его разработку понадобился целый год, чтобы провести все необходимые исторические и искусствоведческие исследования. Реставрационные работы в храме начались в июне 2020 года. Реставрацией занимается компания из Санкт-Петербурга "Ренессанс-Реставрация", которая проводила аналогичные работы на объектах, принадлежащих Эрмитажу и музею-заповеднику "Петергоф".

Теги: реставрация, храм, Алое поле,



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