Эксплуатирующая организация начала прием помещений многофункциональной ледовой арены в Новосибирске

После получения акта ввода в эксплуатацию на многофункциональной ледовой арене, площадью 71,2 тысячи квадратных метров, проводится важный этап работ – осмотр и приемка помещений объекта эксплуатирующей организацией.



Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов и директор эксплуатирующей организации ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов провели инспекционный обход многофункциональной ледовой арены. Именно это учреждение примет объект в оперативное управление.



«Акт ввода получен и сейчас важный процесс для нас, для спортсменов и для эксплуатирующей организации – приемка всех помещений. Каждое помещение имеет свою специфику – будь то спортивное, технологическое или предназначенное для зрителей, поэтому вместе со строителями обходим и детально смотрим каждый метр», – отмечает Сергей Ахапов.

Малая тренировочная арена на сегодняшний день полностью готова. Специалистам осталось залить последний защитный слой ледового покрытия, всего таких слоев наносится 96. После завершения этих работ будут установлены хоккейные ворота. Для отслеживания температуры льда в техническом помещении установлены автоматические холодильные установки и установки климат-контроля – чиллеры.



На основной арене завершается тестирование работы телескопических трибун – бличеров, пуско-наладочные работы звукового оборудования и оборудования для трансляций матчей, системы безопасности и навигации, системы подъема флагов и установка защитной сетки. После очистки поля от строительной пыли начнется заливка льда, которая будет проходить в несколько этапов.



Собраны места для игроков в раздевалках «хозяев» и «гостей». Основные раздевалки площадью 150 кв.м., помимо главного помещения включают медицинский блок, тренерскую, мастерскую (помещение для заточки и ремонта коньков), комнату для сушилок хоккейной формы и даже «кухню». Дизайн мебели включает в себя элементы символики хоккейного клуба «Сибирь».



«Спортсмены здесь будут находиться в полном комфорте – все помещения размещены правильно, с максимальным удобством для игроков. Что касается льда, то профессиональный лед и его подготовка, требует особого внимания. Должна быть абсолютная чистота, тогда начинается заливка льда и нанесение разметки», – рассказывает Павел Морозов.



Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, проект многофункциональной ледовой арены создан с учетом современных стандартов КХЛ. За счёт особых настроек светового оборудования и расположения сидений, ледовый стадион просматривается с любого из 10,5 тысяч посадочных мест. Всего за четыре часа ледовая арена может быть трансформирована под проведение крупных концертов и праздничных программ.



Напомним, что самый крупный в Сибирском федеральном округе спорткомплекс станет домашней ареной хоккейного клуба «Сибирь» и будет носить название «Сибирь-Арена».