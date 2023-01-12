Из-за непогоды в метро Екатеринбурга закрыли гермозатвор

В екатеринбургском метро из-за сильного ветра закрыли гермозатвор. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе местной администрации.

"Данное решение принято в связи с аномальными температурами наружного воздуха, необходимостью обеспечения заданных параметров микроклимата в кассовых залах", - пояснили в мэрии.

Гермозатворы предназначены для изоляции (герметизации) станционных комплексов в случае техногенных ЧС. Один из затворов был закрыт на станции "Уральская". Еще два прикрыты на станции "Чкаловская", однако уже вечером их закроют полностью

Напомним, из-за непогоды свердловские коммунальные службы перешли в усиленный режим работы. По этой же причине на день закрыли Ледовый городок в центре Екатеринбурга. Сегодня синоптики предупредили, что сильный ветер - до 25-28 м/с задержится в Свердловской области еще на день - 13 января.