Топ-менеджеру Росавиации вменили получение взятки

Топ-менеджеру Росавиации вменили получение взятки.

По данным Telegram-канала "112", злоумышленник за вознаграждение якобы неоднократно выдавал разрешение казахстанской авиакомпании на пролет в российском воздушном пространстве. Так, в 2017 г. он якобы получил за свои услуги 200 тыс. руб., а спустя полгода – еще около 130 тыс. Якобы чиновник не стеснялся принимать переводы от взяткодателя на собственную банковскую карту.

Предполагаемый коррупционер тогда занимал пост заместителя начальника управления регулирования перевозок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 291 статье УК РФ.