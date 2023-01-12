12 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Топ-менеджеру Росавиации вменили получение взятки

Топ-менеджеру Росавиации вменили получение взятки.

По данным Telegram-канала "112", злоумышленник за вознаграждение якобы неоднократно выдавал разрешение казахстанской авиакомпании на пролет в российском воздушном пространстве. Так, в 2017 г. он якобы получил за свои услуги 200 тыс. руб., а спустя полгода – еще около 130 тыс. Якобы чиновник не стеснялся принимать переводы от взяткодателя на собственную банковскую карту.

Предполагаемый коррупционер тогда занимал пост заместителя начальника управления регулирования перевозок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 291 статье УК РФ.

Теги: Росавиация, взятка



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