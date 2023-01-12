Британия может отправить Украине 12 танков Challenger

Великобритания может отправить Киеву 12 танков Challenger, передает РИА Новости со ссылкой на британские издания.

Бывший глава британского генштаба Ричард Даннат заявил, что в таком случае это будет чисто символический шаг. Он предложил бы отправить минимум 25 или даже 50.

Ранее телеканал SkyNews со ссылкой на источники сообщал, что Украина может получить британские танки Challenger 2. Если правительство королевства решит поставить их Украине, Великобритания станет первой страной, которая поставит украинским вооруженным силам тяжелые танки западного производства.

11 января президент Польши Анджей Дуда, который встретился во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским, анонсировал поставку Киеву 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.