"Единоросска" призвала создать списки "артистов-предателей" и не допускать их до государственных денег

Депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина попробовала второй раз вернуться к продвижению своей инициативы о "списках артистов-предателей". Ранее даже коллеги Стенякиной отказались поддержать идею ("К сожалению, не все тогда предложение поддержали" – скромно пишет парламентарий в своем Telegram-канале).

"Теперь мы видим то, что поток ярости, злобы и другого негатива от сбежавших деятелей только усиливается. Люди, которые предали свою страну, своих поклонников, родных и близких им людей, считают, что могут вести такую риторику безнаказанно для себя. Поэтому, я вновь предлагаю вернуться к инициативе о разработке и введении специальной системы лишения нерадивых граждан госнаград", - пишет Стенякина (здесь и далее авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

"Единоросска" считает, что надо разделять ответственность между обществом и властью. Раз на награды артистов, как правило, выдвигают общественники, то они же и должны выходить на власти с инициативой о лишении артистов наград. Она не уточнила, должна ли это быть одна и та же общественная организация. Также она предлагает ввести некий "четкий перечень причин, по которым к человеку применяются эти санкции". Она не пишет, кто будет составлять этот перечень.

"Кроме того, должен появится публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством", - добавляет Стенякина. Она также не указывает, кто и на каком основании будет составлять этот "стоп-лист", при этом считает, что "это будет справедливо". "Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение", - добавляет парламентарий.