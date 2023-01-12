В Екатеринбурге на Крещение планируют открыть девять купелей

В этом году на Крещение в Екатеринбурге будет открыто девять купелей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, в настоящее время приняты три заявки от организаторов. Остальные шесть пока находятся на этапе подготовки. Окончательный список купелей, соответствующих всем требованиям безопасности, будет опубликован на официальном портале Екатеринбурга.

Сегодня, 12 января, в администрации города прошло совещание по поводу организации Крещения Господня. Представители профильных ведомств, правоохранительных органов и управления Роспотребнадзора по Свердловской области напомнили организаторам мероприятий о порядке подготовки к празднику.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня из-за непогоды и сильного ветра в центре Екатеринбурга был закрыт ледовый городок.