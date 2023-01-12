У кенгуру Джека из челябинского зоопарка выявили патологию

У кенгуру Беннетта по кличке Джек из Челябинского зоопарка выявили патологию челюсти, к которой предрасположен этот вид животного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения.

Недавно зоологии и ветеринары заметили у Джека отек века и подглазничного пространства. Ему провели компьютерную томографию. Выявлена патология челюсти.

"Прогноз не радужный, но наши сотрудники приложат все усилия, чтобы облегчить состояние нашего питомца и продлить его срок жизни", - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Джеку девять лет. В челябинском зоопарке он живет с 2014 года и за это время стал отцом шестерых кенгурят.