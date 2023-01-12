Госавтоинспекция предупредила водителей о плохой видимости на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Госавтоинспекция Тюменской области предупредила автовладельцев о непростой ситуации на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции региона.

Из-за сильного ветра возможны поземка, ухудшение видимости, снежные переметы.

"Плохая видимость на трассе. Здесь периодами идет снег, чаще хлопьями, ветер, поземка. Видимость временами очень плохая. Транспорта немного. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют минимизировать поездки по федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск до улучшения погоды. Сбавить скорость, выбирать скоростной режим с учетом видимости и дорожных условий. Новичкам и пожилым людям лучше отложить поездки", - говорится в сообщении.