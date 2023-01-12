Екатеринбургская клиника отказалась возвращать пациентке деньги за испорченный нос

Клиника ООО "Магнолия" в Екатеринбурге отказала своей пациентке в выплате компенсации после неудачной ринопластики. Своих денег екатеринбурженке пришлось добиваться на протяжении почти 3 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в марте 2020 года Мария обратилась в клинику для эстетической операции на носу, которая обошлась девушке в 160 тыс. рублей. Однако вскоре она почувствовала, что ей тяжело дышать и обратилась к специалисту в другое медучреждение. Там у пациентки выявили асимметрию наружных носовых проходов, искривление носовой перегородки и нарушение функции дыхания: всего этого до операции у екатеринбурженки не было. Операция по исправлению ситуации, по предварительным подсчетам, потребует еще 240 тыс.

В мае следующего года Мария подала претензию в ООО "Магнолия" с требованием вернуть деньги за неудачную операцию и возместить убытки и компенсацию морального вреда. После отказа, девушка обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга, но и там ее просьба осталась без удовлетворения. Тогда по инициативе Марии, дело перешло в Свердловский областной суд.

"Просила взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства – 160 тыс. рублей, расходы на оплату КТ-исследования в размере 1,8 тыс. рублей, убытки в виде доплаты, необходимой для проведения другой операции, в размере 80 тыс. рублей. Также она просила взыскать с клиники компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной суммы", - пояснили в пресс-службе.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что изначально пациентка обращалась в клинику только для эстетической операции, при этом какие-то функциональные нарушения со стороны органов дыхания и носа при осмотре выявлены не были. Несмотря на некоторые спорные момент относительно здоровья девушки и действий специалистов, эксперты установили, что в медицинской карте стационара отсутствовал план лечения, прописанный в договоре. Это, в свою очередь, является нарушением законодательства.

"Исполнитель несет ответственность за отсутствие плана лечения, подробного описания техники операции в медкарте, информации о состоянии носовой перегородки на этапе предоперационной подготовки. Поскольку ООО «Магнолия» в ходе судебного разбирательства по делу не доказало, что услуги были оказаны качественно, действия врачей не причинили вред здоровью пациентки, решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований является неправильным и подлежит отмене", - отметили в суде.

С ООО "Магнолии" в пользу их бывшей пациентки взысканы 160 тыс. рублей за операцию, убытки в размере 1,8 тыс. рублей, компенсация морального вреда - 50 тыс. рублей и штраф в 105 тыс. 900 рублей.