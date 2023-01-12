12 Января 2023
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Осужденный по делу о крушении самолета главы Total диспетчер вышел по УДО

Городской суд подмосковной Электростали вынес решение об условно-досрочном освобождении (УДО) авиационного диспетчера Александр Круглов, осужденного за крушение самолета главы Total во Внуково в 2014 году, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, мужчина хочет вернуться в профессию и обсуждает с бывшими коллегами вопрос трудоустройства. Также он намерен подать новые жалобы на приговор.

Остальных фигурантов дела от наказания освободили. Между тем, как отмечает газета, окончательная точка в расследовании до сих пор не поставлена. СКР продлил сроки производства по еще одному уголовному делу, фигурантами которого являются несколько видных в прошлом чиновников авиационной отрасли. При этом сроки давности привлечения их к ответственности истекли еще два с половиной года назад.

В июле 2020 года Солнцевский суд Москвы приговорил к реальным срокам трех фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери.

Руководитель полетов аэропорта Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова были признаны виновными в нарушении правил транспортной безопасности. Дунаеву дали шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Круглову - 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Архиповой – 5 лет. При этом последняя была освобождена от наказания по амнистии.

Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева в 2017 году приговорили к четырем и трем годам колонии соответственно и одновременно амнистировали.

Напомним, в ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково-3 при взлете четырехместный самолет Falcon 50, следовавший рейсом Москва-Париж, столкнулся со снегоуборочной техникой, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Все находившиеся на его борту 4 человека погибли.

Теги: глава Total, авиакатастрофа, диспетчер



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