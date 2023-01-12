В Прикамье собака укусила первоклассника. С школы и владельца взыскали компенсацию

В Пермском крае в пользу ребенка, которого на территории школы во время урока физкультуры покусала собака, взыскали 70 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Инцидент произошел в феврале прошлого года, в конце уроков, когда один из первоклассников снимал лыжи. В этот момент к нему подбежала собака, которую мальчик пытался погладить, и укусила его за щеку. Учитель физкультуры тут же отвела ребенка к школьному медицинскому работнику, а затем при осмотре в местной больнице пострадавшему поставили прививку и наложили шов.

Так как инцидент произошел на территории школы во время учебного занятия, родители пострадавшего ребенка обратились в суд с иском к образовательному учреждению и хозяину собаки о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. В судебном заседании мать мальчика пояснила, что ее сын испытал сильный стресс и стал бояться собак, на лице ребенка остался шрам. После произошедшего никто из ответчиков с ней не связывался, извинений не просил, помощь не предлагал.

В предварительном судебном заседании местный житель факт принадлежности ему собаки, укусившей несовершеннолетнего, не оспаривал, но в последующем пенсионер свои показания изменил. После ряда противоречивых показаний были допрошены свидетели, которые подтвердили, что собака на фото и видео принадлежит ответчику.

Поскольку полученная ребенком травма явилась следствием ненадлежащего обеспечения безопасности на территории школы и ненадлежащих условий содержания хозяином своей собаки, Чердынский районный суд Пермского края постановил взыскать с каждого из ответчиков по 35 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда решение районного суда оставила без изменения.