В Москве разрешили вырубить 3,5 тысячи деревьев в Троицком лесу

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин завил о том, что администрация города "хочет уничтожить остатки Троицкого леса". В своем Telegram-канале политик сообщил о выданном департаментом природопользования разрешении на вырубку более 3,5 тыс. деревьев.

"Жители Троицка возмущены этим решением. В прошлом году вырубка производилась под благовидным предлогом – для строительства школы. При этом Дудочкин – глава Троицка – даже не рассматривал предложения жителей по альтернативному месту для строительства, где не потребуется деревья вырубать. Но у чиновников нет задачи сохранить природу. Есть задача обогатиться, поэтому наиболее привлекательные места берегут для коммерческой застройки", – высказался Ступин.

В этом году, как говорит он, цели для вырубки уже не столь благородные – нужна не школа, а дорога.

"Прошлая стройка шла не только через вырубку деревьев, но и через избиения защитников леса среди жителей. Сейчас еще есть возможность предотвратить новые происшествия. Направил письмо прокурору Москвы с просьбой проверить законность выдачи разрешений на вырубку леса", – написал Ступин.

Напомним, в Троицком лесу в Новой Москве в 2021-22 гг. разгорелось противостояние застройщиков и эко-активистов, выступавших против вырубки лесопарковой зоны ради строительства жилья и социальной инфраструктуры. Лесорубы спилили значительную часть деревьев на участке. В ответ защитники леса начали строить баррикады. После акции в защиту Троицкого леса в Новой Москве 12 февраля 2022 г. были арестованы на две недели двое жителей района. Суд признал активистов виновными в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Ещё троих участников суд оштрафовал на 4 тыс. руб. Также полиция совершила несколько рейдов по адресам людей, участвовавших в народном сходе.