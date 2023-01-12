Комитет семей воинов Отечества начал работу в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл первое заседание регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области, которое прошло в правительстве региона.

Губернатор подчеркнул, что цель создания комитета – координация и консолидация работы по созданию единой системы оказания помощи семьям и родным военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции, и самим военнослужащим.

«Сегодня работа по оказанию всесторонней помощи развёрнута силами муниципалитетов, министерства труда и социального развития, министерства образования, министерства здравоохранения региона. Но с учётом того, что состав участников СВО шире, чем изначально предполагалось – шире по способу попадания в зону СВО, по юридическому статусу участников, по принадлежности к тем или иным формированиям – есть необходимость вернуться к этому вопросу. Также множится количество участников этой работы, появляются новые общественные организации, поэтому есть необходимость снова сверить наши шаги. Многогранность и сложность задачи – в том, что мы должны в проактивном порядке выстроить коммуникацию с семьями абсолютно всех участников СВО – не только мобилизованных с территории Новосибирской области, кадровых военнослужащих, но и тех, кто отправлялся по контракту с территории других субъектов, добровольцев и так далее. Задача – выстроить взаимодействие с такими бойцами и их семьями – ни одна семья не должна быть забыта или потеряна! И вторая задача – с каждой семьёй участника СВО должны быть налажены контакты, каждая семья должна понимать, как и куда обращаться за помощью и поддержкой. Сегодня создан единый центр для всех векторов этой работы – региональный штаб общероссийского Комитета семей воинов Отечества. Уверен, он будет работать эффективно», – отметил Андрей Травников.

Председателем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области стала Наталия Курина, общественник, работник сферы культуры Колыванского района. В рамках заседания прозвучали доклады: о целях и задачах движения КСВО; о направлениях поддержки КСВО в Новосибирской области; об основных направлениях реабилитационных мероприятий для участников СВО; об основных направлениях правовой поддержки семей участников спецоперации.

Напомним, о создании Комитета семей воинов Отечества стало известно на встрече Президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих, которая прошла в резиденции главы государства в Ново-Огарёве 26 ноября. В Новосибирской области организована работа по дополнительной поддержке граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации и членов их семей. Консолидированы меры поддержки, предоставляемые исполнительными органами власти Новосибирской области и органами местного самоуправления. Список мер социальной поддержки сформирован с учётом возможных жизненных ситуаций и направлен на индивидуальную социальную поддержку членов семей мобилизованных. Акцент сделан на семьи с детьми и семьи, имеющие в своём составе пожилых лиц или лиц с инвалидностью.



В целях оказания оперативной и адресной квалифицированной психологической и социальной помощи членам семей мобилизованных граждан создан Центр социально-психологической работы. Информирование членов семей мобилизованных граждан о возможности получения адресной социально-психологической помощи организовано через информационные сайты Правительства Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти, социальные сети, службу горячей линии 122.