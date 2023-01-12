12 Января 2023
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Общество В России
Фото: фильм &quot;Чебурашка&quot;, трейлер

Минкульт: Кинотеатры вернулись к допандемийной посещаемости без голливудских блокбастеров

Российские кинотеатры, выжившие после пандемии и ухода иностранных прокатчиков, вернулись к допандемийным показателям посещаемости, заявила министр культуры России Ольга Любимова. Она считает, что достичь этого удалось без показа иностранных фильмов.

"Уровень посещения кинотеатров вышел на допандемийный уровень. Кинозалы намучались с уходом зарубежного кино. Но представленный репертуар заинтересовал зрителей без голливудских блокбастеров", - сказала Любимова журналистам.

По ее словам, кассовые сборы в каникулы (по данным официального проката с фиксацией билетов в информационной системе министерства) составили почти 4,5 млрд руб., было продано 13,2 млн билетов.

"Чебурашка" стал абсолютным лидером. Невероятные рекорды побиты, в том числе и западных проектов. За 8 дней собрано 2,9 млрд руб. На втором месте "Иван-царевич и серый волк-5" – 347 млн руб. Вторая часть "Непослушника" на третьем месте", - рассказала Любимова.

Она добавила, что в 2023 году государство поддержит финансово и организационно "и блокбастеры, и большие семейные релизы": "Тот же "Чебурашка" – это не просто детское кино, детское кино не дало бы таких сборов. В этом году мы ждем "Бременских музыкантов", "Гостью из будущего".

Также Минкульт намерен поддержать прокат документальных фильмов о событиях специальной военной операции: "В этом году появятся документальные проекты о последних событиях, о специальной военной операции. Художественные проекты по этим событиям пока еще только готовятся, пишутся сценарии. Поэтому Фонд кино поддержит прокат документальных проектов, которые уже готовы и сняты".

Теги: минкульт, кассовые сборы, чебурашка



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