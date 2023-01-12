12 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Свердловская киностудия

В Екатеринбурге завершены съемки криминальной комедии "Сломя голову"

Съемки фильма "Сломя голову" в Екатеринбурге завершены. Об этом Накануне.RU сообщили на Свердловской киностудии.

Напомним, съемки в столице Урала начались в сентябре прошлого года. Ранее студия объявляла открытый кастинг для участия в фильме.

"Режиссер Евгений Григорьев снял картину в Екатеринбурге. Чтобы достоверно передать все образы, в массовых сценах задействовали настоящих представителей профессий. В кино снялись продавцы и водители, завсегдатаи баров, фотографы, журналисты", - рассказали на Свердловской киностудии.

Съемки фильма "Сломя голову" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Свердловская киностудия

Ожидается, что релиз картины состоится уже в этом году. "Сломя голову" – это первый игровой фильм Свердловской киностудии после ее перезапуска. Главные роли в этой криминальной комедии сыграли Егор Корешков, Надежда Михалкова и Владимир Битоков.

Съемки фильма "Сломя голову" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Свердловская киностудия

Напомним, что некоторые эпизоды были сняты в Парке Маяковского. Директор парка Павел Зубакин рассказывал, как все прошло.

Съемки фильма "Сломя голову" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Свердловская киностудия

Теги: фильм, комедия, съемки, Екатеринбург



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