Ветер до 28 м/с. Свердловское МЧС продлило предупреждение до 13 января включительно

Синоптики предупредили, что сильный ветер задержится в Свердловской области еще на день, 13 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"По данным синоптиков, 13 января местами в Свердловской области прогнозируется очень сильный ветер 25-28 м/с. Соблюдайте меры безопасности! Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.

Напомним, из-за непогоды свердловские коммунальные службы перешли в усиленный режим работы. По этой же причине на день закрыли Ледовый городок в центре Екатеринбурга.