12 Января 2023
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Экономика В России
Фото: nornickel.ru

Потанин стал крупнейшим собственником активов покинувших Россию компаний

Журнал Forbes составил рейтинг новых собственников активов иностранных компаний в России по их прибыли за 2021 год.

Список возглавил миллиардер Владимир Потанин, купивший активы французской финансовой группы Societe Generale. По оценке издания, валовая прибыль нового актива Потанина составила 49,1 млрд рублей.

Второе место в рейтинге занял гендиректор Highland Gold Владислав Свиблов. В его активе — покупка российских предприятий канадской золотодобывающей корпорации Kinross Gold. Валовая прибыль актива, по оценке Forbes, составила 38,6 млрд рублей.

Третье место принадлежит Ивану Тырышкину и партнерам, которые приобрели 49,5% долю в ООО "ХКФ Банк". Прибыль актива за 2021 год составила 36,5 млрд рублей.

На четвертом месте в рейтинге располагается Государственный научный центр ФГУП "НАМИ", которому Renault отдала "Автоваз" за 1 рубль. Валовая стоимость новых активов НАМИ за 2021 год составила 32,9 млрд рублей.

Ранее Forbes назвал самого разбогатевшего российского миллиардера за прошедший год, им стал основной владелец группы компаний - производителей минеральных удобрений "Акрон" Вячеслав Кантор. Его состояние, по оценке журнала, увеличилось на 5,3 млрд долларов, до 13 млрд долларов.

Самым обедневшим за 2022 год из российских миллиардеров стал совладелец "Северстали" Алексей Мордашов. Впрочем, даже после сокращения состояния на $11 млрд он не покинул список миллиардеров.

Теги: потанин, активы, покинувшие россию компании



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