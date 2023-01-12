Бывший замглавы Магнитогорска получил срок в колонии за взятки в 2 млн рублей

Бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова приговорили к 4 годам 1 месяцу в колонии общего режима по обвинению в получении взяток.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, он взят под стражу в зале суда. По решению суда ему также запрещено занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года. Денежные средства в размере 2 млн 350 тыс. рублей, которые он получил в качестве взяток, конфискованы в доход государства.

По версии следствия, в 2014 году он получил взятку в 500 тыс. рублей передачу в аренду юридическому лицу земельного участка в Магнитогорске. В 2015-2016 гг. он получил взятки в сумме более 1,5 млн рублей через посредника от юридических лиц за передачу в аренду земельных участков на территории города и продление договора аренды. Всего им было получено 2 млн 350 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователем арестовано имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей.