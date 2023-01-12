В уральском поселке огонь уничтожил три автомобиля и повредил жилой дом

На Среднем Урале в крупном пожаре сгорели три автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло сегодня утром в поселке Бисерть на улице 1-я Ключевая. На площади в 200 квадратных метров сгорели надворные постройки и три автомобиля: два УАЗа и Daewoo Nexia. Также огнем были повреждены кровля, перекрытие, стены и домашнее имущество в частном жилом доме.

В тушении были задействованы три единицы техники и шесть человек личного состава. На данный момент проливка и разбор сгоревших конструкций завершены.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Точную причину пожара теперь предстоит установить специалистам.