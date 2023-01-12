Транспортная отрасль принесла в бюджет Перми 4,4 миллиарда

За год транспортная отрасль принесла в бюджет Перми 4,4 млрд рублей, сообщает telegram-канал департамента транспорта "Пермский транспорт", передает корреспондент Накануне.RU.

"Был выполнен годовой план по доходам отрасли", - говорится в сообщении.

Расходы на оплату работы перевозчиков составили 5,8 млрд руб. Объем дотаций бюджета на обеспечение работы транспорта составил 1,4 млрд руб. Показатель снизился с 2,2 млрд руб. с 2021 года.

"Годовой пассажиропоток нашего транспорта превысил 200 миллионов человек впервые с 2019 года. Пассажиропоток продолжает расти, однако пока не достиг доковидных значений. Тем не менее, мы уже рассматриваем возможность запуска дополнительных маршрутов в 2023 году, а также увеличения количества отправлений на существующих", - говорится в сообщении.