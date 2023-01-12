12 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

Сноуден: Байден, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден "прихватил" с собой больше секретных документов, чем многие разоблачители, заявил бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.

В своем Twitter-аккаунте он напомнил, что осужденную в США за утечку из Агентства национальной безопасности Риалити Уиннер приговорили к пяти годам тюрьмы за один документ.

"Тем временем Байден, Трамп, Клинтон, Петреус <…> у этих парней десятки, сотни [документов]. И никакой тюрьмы", — отметил Сноуден.

Ранее Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса начал расследование по факту обнаружения в офисе Байдена в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду, когда он был вице-президентом в администрации Барака Обамы. По информации телеканала CNN, в этих документах были найдены данные разведки об Украине, Иране и Великобритании.

Теги: сноуден, байден, секретные документы



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