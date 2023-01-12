Ограничения из-за появления в России "кракена" вводиться не будут - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор не планирует увиливать антиковидные ограничения из-за появления в России подштамма COVID-19 "кракен", который является более заразной версией и без того крайне заразного "омикрона".

"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" вводить не планируется", - говорится в сообщении Telegram-канала "Ваш Роспотребнадзор".

Ранее стало известно, что первый случай "кракена", широко распространившегося за рубежом, выявлен в Пензенской области. По данным СМИ, им заразилась женщина, которая в последнее время никуда не ездила и, по ее словам, не контактировала с заболевшими. Она перенесла заболевание в легкой форме, симптомы у нее были пять дней. Женщина не была вакцинирована от COVID-19.