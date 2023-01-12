12 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области более 1,7 тыс. обманутых дольщиков остаются без квартир

В Челябинской области без квартир остаются более 1,7 тыс. обманутых дольщиков, проблемными признаны 24 дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Все объекты включены в утвержденную губернатором дорожную карту по восстановлению прав дольщиков.

"Прокурорами контролируется процесс строительства застройщиками всех без исключения домов, выявляются нарушения, принимаются меры прокурорского реагирования. По актам реагирования в дорожную карту включены новые объекты, по которым не велась работа, сокращены сроки достройки домов областным фондом защиты прав дольщиков и активизирована его работа", - рассказали в ведомстве.

В 2022 году были восстановлены права 1 тыс. 430 дольщиков в 13 долгостроях, по трем из которых жители получили денежные компенсации.

Теги: дольщики, квартиры, строительство,



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