Инфляция за 9 дней января составила 0,24% - Росстат

С 1 по 9 января 2023 года потребительские цены в России, по оценке Росстата, выросли на 0,24%.

Инфляция традиционно подпрыгивает в начале января. Правда, в прошлом году она была 0,56% за первые 10 дней.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 6,5%. Немного снизились цены на крупу гречневую, рис, чай черный, сахар-песок.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов увеличилась в среднем на 1,8%. Тарифы на проезд в метро в среднем по России увеличились на 7,1%, трамвае – на 5,1%, троллейбусе – на 2,3%, городском автобусе – на 2,1%. При этом стоимость полета в салоне экономического класса самолета уменьшилась на 8,5%. Однако это в большей степени связано с предновогодним подорожанием.

Бензин в среднем по России не подорожал (рост цен отмечен в 10 субъектах, в таком же количестве регионов отмечено снижение цен), а вот дизельное топливо подорожало на 0,4%.

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 109 видов товаров и услуг в 282 городах России. Оценка инфляции проводится с учетом доли товаров и услуг в потребительских расходах населения. В конце года Росстат расширил перечень товаров и услуг при расчете инфляции - на 4 позиции при еженедельном наблюдении и на 8 позиций - при ежемесячном.

В обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации" говорится, что инфляция в России в годовом выражении на 9 января замедлилась до 11,65%. По прогнозу министерства, по итогам 2023 года инфляция составит 5,5%. Правда, в течение года могут существенно повлиять новые факторы.