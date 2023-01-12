12 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Ютуб-канал &quot;Newbur видео&quot;

40% россиян живут на зарплату, треть – на пособия, каждый четвертый - иждивенец

Чаще всего россияне живут на зарплату и выплаты от государства, такие как пенсии и пособия. При этом только 2% граждан заявили, что источником средств к существованию для них является предпринимательство. Это данные Росстата, на которые ссылается РБК.

Всего 128,6 млн опрошенных при переписи населения указали источники средств к существованию (87% от всего населения). О том, что получают зарплату, в ходе переписи сообщили 58,4 млн человек (39,6% от всего населения, или 45% от указавших источники), а о пособиях в качестве источника доходов упомянул каждый третий (33% от ответивших, или 42,7 млн человек). Среди них — получатели пенсий, пособия по безработице, социальных пособий (выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей), льгот, субсидий и т.д. (кроме стипендий, которые указаны в другой категории).

Основную часть живущих на зарплату составляют россияне в возрасте 20–59 лет (порядка 90% всей категории), а от пособий зависят главным образом пожилые — на возрастную группу старше 60 лет приходится почти 70% категории.

При этом почти 31 млн человек уточнили, что пенсии, пособия и другие подобные выплаты являются у них основным источником средств к существованию.

Кроме того, значительная часть россиян являются иждивенцами – каждый четвертый гражданин. 78% этой группы – дети (до 19 лет).

Теги: россияне, доходы, зарплата, пособия



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