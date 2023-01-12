Ледовый городок в Екатеринбурге закрыли из-за непогоды

Из-за непогоды и сильного ветра на день закрыли Ледовый городок в центре Екатеринбурга.

"В связи со сложными погодными условиями ледовый городок на площади 1905 года закрыт на техническое обслуживание до 10.00 13 января", - сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, вчера синоптики предупредили о сильном ветре с порывами 25-28 м/с. Изначально речь шла только о 12 января, однако позднее МЧС сообщило об усилении ветра вечером 11 января. Из-за этого свердловские коммунальные службы перешли в усиленный режим работы.

Ранее появилась новость, что Ледовый городок, который должен был закрыться уже 15 января, проработает на неделю дольше - до 22 января включительно.