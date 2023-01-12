Назарбаев потерял статус почетного сенатора

12 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Назарбаев потерял статус почетного сенатора

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил журналистам в четверг, что из регламента парламента убрали статус почетного сенатора, который ранее присвоили первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.
Читайте также:

"Вопрос был по званию почетный сенатор. Учитывая, что из конституции это было убрано (статьи о статусе и полномочиях первого президента страны), учитывая, что закон (о первом президенте) готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание "почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента. Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы (лидере нации)", - приводит ТАСС ответ Ашимбаева на вопрос о том, сохранил ли Назарбаев статус почетного сенатора.

Ашимбаев уточнил, что ранее этот статус был присвоен только одному человеку – первому президенту республики.

Напомним, конституционная реформа, проведенная властями Казахстана в 2022 г., ликвидировала упоминание Елбасы в Конституции, но при этом сам конституционный закон о его привилегиях продолжает действовать. Фактически же Назарбаев был лишен привилегий, многие члены его клана лишены высоких постов или вообще подвергнуты уголовному преследованию.

Пакет законопроектов, наделяющих Назарбаева статусом лидера нации, был принят мажилисом (нижней палатой парламента Казахстана) в 2010 г. Интересно, что тогда Назарбаев отказался подписывать закон, но и вето на него не наложил. А казахстанское законодательство предполагает автоматическое вступление в силу законов, принятых парламентом, но не подписанных президентом, если последний в течение 30 дней не подпишет документ.

Теги: Нурсултан Назарбаев, Елбасы, Сенат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.12.2022 08:06 Мск Парламент Казахстана начал процедуру отзыва у Назарбаева титула Елбасы


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети