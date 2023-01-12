Назарбаев потерял статус почетного сенатора

Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил журналистам в четверг, что из регламента парламента убрали статус почетного сенатора, который ранее присвоили первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

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"Вопрос был по званию почетный сенатор. Учитывая, что из конституции это было убрано (статьи о статусе и полномочиях первого президента страны), учитывая, что закон (о первом президенте) готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание "почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента. Завтра на совместном заседании палат парламента мы поставим на утрату закон "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы (лидере нации)", - приводит ТАСС ответ Ашимбаева на вопрос о том, сохранил ли Назарбаев статус почетного сенатора.

Ашимбаев уточнил, что ранее этот статус был присвоен только одному человеку – первому президенту республики.

Напомним, конституционная реформа, проведенная властями Казахстана в 2022 г., ликвидировала упоминание Елбасы в Конституции, но при этом сам конституционный закон о его привилегиях продолжает действовать. Фактически же Назарбаев был лишен привилегий, многие члены его клана лишены высоких постов или вообще подвергнуты уголовному преследованию.

Пакет законопроектов, наделяющих Назарбаева статусом лидера нации, был принят мажилисом (нижней палатой парламента Казахстана) в 2010 г. Интересно, что тогда Назарбаев отказался подписывать закон, но и вето на него не наложил. А казахстанское законодательство предполагает автоматическое вступление в силу законов, принятых парламентом, но не подписанных президентом, если последний в течение 30 дней не подпишет документ.