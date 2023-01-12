WSJ: США готовят новые нефтяные санкции против России

США и их союзники готовят новый пакет санкций против российской нефтяной промышленности, пишет The Wall Street Journal. Они будут направлены на ограничение отпускных цен на российские экспортные нефтепродукты.

Новые санкции вступят в силу 5 февраля и установят два ценовых ограничения на российские нефтепродукты: на экспортные товары с высокой стоимостью, такие как дизельное топливо, и с низкой стоимостью, например мазут.

Нефтяная промышленность России является сложной мишенью для Запада из-за ее важности для глобальных энергетических рынков, которые являются фактором мировой инфляции. Новые санкции в отношении нефтепродуктов будут применяться к западным компаниям, которые финансируют, страхуют или отправляют морские грузы российской продукции. Компаниям, базирующимся в странах G7 и Австралии, грозят штрафы, если они будут способствовать торговле российскими нефтепродуктами, если только эти продукты не продаются ниже предельных цен.

В Вашингтоне ожидают, что у России будет меньше возможностей поставлять дизельное топливо и другие продукты любым покупателям на новых рынках Латинской Америки и Африки.

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов по экономической политике Бен Харрис на этой неделе отправляется в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу, чтобы обсудить санкции против России. Официальные лица США стремятся установить предельные цены на российские нефтепродукты достаточно низкими, но и достаточно высокими, чтобы побудить Россию продолжать продавать нефтепродукты.

Подробности о порядке применения Россией ответа на потолок цен на ее нефть и мониторинге цен будут опубликованы в ближайшее время, заявило накануне Минэнерго РФ.