12 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: anarchofeminism.noblogs.org

В Челябинске феминистки выступили против запрета абортов

В Челябинске феминистке выступили против запрета абортов. Соответствующий баннер появился в цент ре города.

"Перед самым Новым годом Маргарита Павлова, сенаторка от нашей области в Совете Федерации, выступала за полный запрет абортов в РФ. Незадолго до нее против репродуктивных прав женщин высказалась Голикова", - сообщили в Челябинской феминисткой организации.

В организации заявили, что не дадут спокойно принять ни один закон против права женщин распоряжаться собственным телом.

Напомним, в ноябре по итогам заседания Правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву РФ проработать вопрос целесообразности введения запрета на аборт несовершеннолетними без согласия родителей. Предлагается также обсудить переименование листа информированного согласия перед абортом на "лист сохранения беременности" вместо "листа прерывания беременности" и помещение женщин, планирующих аборт, и женщин, сохраняющих беременность, в раздельные палаты.

Теги: феминистки, аборты,



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