В Ивделе пассажир управлял автобусом без водительских прав и попался гаишникам

В Ивделе задержали 41-летнего водителя, севшего за руль пассажирского автобуса без водительских прав. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД остановили автобус для проверки водительских прав, однако ситуация оказалась куда запутаннее. Выяснилось, что настоящий водитель автобуса 60-ти лет устал и попросил 41-летнего пассажира подменить его за рулем. У второго прав не было, однако он все равно согласился на просьбу. Автобус вез вахтовиков из Нягани в Пермский край.

Водителя без прав суд оштрафовал на 30 тыс. рублей. Еще в мае 2021 года он был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Знал ли об этом 60-летний водитель автобуса, предстоит выяснить: в отношении него составлен административный материал за передачу управления лицу, лишенному специального права.

Информация об инциденте будет направлена в территориальный орган МВД для проверки и принятия мер в отношении владельца автобуса.