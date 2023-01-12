В Тюменской области неизвестные "заминировали" суды

В Тюменской области неизвестные "заминировали" суды, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Сегодня на электронную почту нескольких судов Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в здании суда. В данное время помещения судов обследованы. Источника опасности не обнаружено", - говорится в сообщении.

В настоящий момент суды Тюменской области работают в прежнем режиме.

Отметим, что сегодня на Ямале были "заминированы" суды в Новом Уренгое, Надыме и Лабытнанги.