В Госдуму внесен масштабный законопроект о занятости населения

В Госдуму внесен проект новой редакции закона "О занятости населения в РФ". Среди его десяти авторов в том числе спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Законопроект предусматривает масштабные изменения в законодательном регулировании вопроса занятости.

Актуальность законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, обусловлена тем, что по сравнению с 1991 годом, когда был принят действующий до сих пор закон о занятости, рынок труда претерпел значительные изменения. И основной задачей нового проекта является отражение изменившихся реалий рынка труда, введение инструментов, необходимых для решения государственных задач, в том числе в условиях западных санкций.

Текст закона составляет 170 страниц. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию в связи с новым законом, составляет 33 позиции. Нужно также внести изменения в Налоговый кодекс, Трудовой кодекс, принять федеральный закон "О платформенной занятости и о самозанятости в РФ". Будут признаны утратившими силу статьи многих законов - всего 64 позиции.

Новый проект закона вводит ряд новшеств в законодательстве о занятости населения по нескольким ключевым направлениям:

- на законодательном уровне закрепляются понятия новых активно развивающихся форм занятости - самозанятость и платформенная занятость (они будут урегулированы отдельным федеральным законом);

- закрепляются и получают дальнейшее меры поддержки различных категорий граждан, направленные на решение приоритетных задач государственной политики (молодежь, граждане под риском увольнения, бывшие участники СВО);

- вводится ряд важных изменений, направленных на повышение уровня защищенности и расширение возможностей трудоустройства безработных граждан.

Законопроектом предлагается сделать акцент на предотвращении безработицы, сообщает пресс-служба Госдумы. Предусмотрена работа служб занятости с образовательными организациями с целью обеспечить профориентацию и трудоустройство молодых специалистов. Появляется норма о содействии занятости учащихся в свободное от учебы время. Большой раздел посвящен защите трудовых прав инвалидов.

Депутаты отмечают, что старый закон в основном были местом оформления пособий по безработице, но должны стать местом помощи в нахождении работы. Уровень безработицы в Росии по итогам года составил 3,7%, заявил накануне президент Владимир Путин.

Первое чтение законопроекта может состояться в феврале, заявил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, один из соавторов документа Андрей Исаев.