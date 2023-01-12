Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена из аптек

Запаса препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии для приема внутрь в России хватит более чем на полгода, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию о том, что из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев (свечей).

"На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь", - говорится в сообщении Росздравнадзора. Отмечается, что общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 миллиона упаковок.

Как сообщалось, перебои с поставками препарата подтверждает главврач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, нехватка наблюдается с начала 2023 года из-за высокого спроса и небольшого предложения в аптеках.