12 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезновении детского ибупрофена из аптек

Запаса препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии для приема внутрь в России хватит более чем на полгода, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Таким образом в ведомстве прокомментировали информацию о том, что из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев (свечей).

"На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь", - говорится в сообщении Росздравнадзора. Отмечается, что общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 миллиона упаковок.

Как сообщалось, перебои с поставками препарата подтверждает главврач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, нехватка наблюдается с начала 2023 года из-за высокого спроса и небольшого предложения в аптеках.

Теги: ибупрофен, Росздравнадзор



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