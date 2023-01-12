12 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловское УФАС оштрафовало "Водоканал" на 37 миллионов за отказ сотрудничать с "Лентой"

МУП "Водоканал" в Екатеринбурге оштрафовали более чем на 37 млн рублей из-за отказа сотрудничать с ООО "Лента" в БЦ Clever Park. Постановление о привлечении к административной ответсвенности вынесло Свердловское УФАС России.

В УФАС решили, что МУП нарушило антимонопольное законодательство п.5 ч.1 ст.10 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, организация злоупотребила своим положением и необоснованно уклонялась от заключения договора холодного водоснабжения с ООО "Лента". Более того, предприятие проигнорировало предупреждение, выданное еще при обнаружении признаков нарушения.

МУП было привлечено к ответственности по ч2 ст.14.31 КоАП РФ. Не согласившись с таким решением, "Водоканал" пошел в суд, где утверждал о невозможности заключения договора: якобы было затруднительно установить границы эксплуатационной ответственности и контролировать качество сточных вод. При этом Арбитражный суд установил, что ООО "Лента" имеет все необходимые пояснительные документы, о который был осведомлен и МУП. К тому же, организация как собственник помещений в БЦ имеет право заключить самостоятельные договоры ресурсоснабжения.

Все это приводит к выводу, что "Водоканал" намеренно и необоснованно уклонялся от заключения контракта, из-за чего был оштрафован на 37 млн 48 тыс. 147 рублей 75 копеек. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд также остался на стороне УФАС.

Последнее дало предприятию рассрочку по выплате штрафа до февраля текущего года. Ежемесячный платеж составил 12 млн 349 тыс. 382 рубля. Первая оплата уже поступила в федеральный бюджет. Организация также уже направила проект водоснабжения в адрес ООО "Лента".

Теги: ФАС, Водоканал, штраф



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