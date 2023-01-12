"Урал" сыграет с "Зенитом" и "Локомотивом" на сборах в ОАЭ

Названы соперники екатеринбургского "Урала" по товарищеским матчам на сборах в ОАЭ.

Напомним, уже 15 января команда Виктора Гончаренко отправится на сборы в Дубай и будет тренироваться там до середины февраля. За это время футболисты проведут семь товарищеских матчей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", по разу "оранжево-черные" сыграют с московским "Локомотивом" (12 февраля), а также болгарскими клубами "Пловдив" (25 января) и "Левски" (31 января). С питерским "Зенитом" и армянским "Араратом" уральская команда встретится на поле дважды. Матчи пройдут 6 и 14 февраля ("Зенит") и 5 и 18 февраля ("Арарат").

Напомним, что первые официальные матчи в этом году "Урал" проведет в рамках Кубка России 22 и 27 февраля. Соперником будет ФК "Ростов", который возглавляет тренер сборной России Валерий Карпин.