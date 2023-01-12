СКР возбудил уголовное дело в отношении руководства авиакомпании Azur Air - источник

СКР возбудил уголовное дело в отношении руководства крупнейшей чартерной авиакомпании Azur Air по подозрению в даче взятки, пишет РБК со ссылкой на источники в Следственном комитете. Дело возбуждено пока в отношении неустановленных лиц.

Следствие полагает, что менеджмент авиакомпании и некие другие лица оформили экс-начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву (уволился из ведомства весной 2022 года) путевки в Турцию, "стоимость которых была занижена на 4,7 млн руб. в сравнении с рыночными ценами".

Якобы, путевки были оформлены через компанию Anex Tour, связанную с Azur Air. В путевку были включены перелет бизнес-классом, проживание в премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит Серхату Кочкару, председателю наблюдательного совета Azur Air, рассказывает один из источников.

По версии следствия, это могло оказать влияние на результаты проверки летной работы Azur Air со стороны Росавиации, которая выявила ограниченное количество нарушений.