В Березниках мужчину, сбившего двух братьев, отправили на принудительное лечение

В Березниках мужчину, сбившего двух братьев, отправили на принудительное лечение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Ранее его признали невменяемым. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека".

"Следствием установлено, что 8 мая 2022 года мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем "Лада-Калина", нарушая правила дорожного движения, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на регулируемом пешеходном переходе на двух братьев 2011 года рождения и 2004 года рождения, переходивших проезжую часть на разрешенный сигнал светофора. От полученных травм малолетний потерпевший скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, второму потерпевшему были причинены травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Постановлением суда в отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера.