МВД РФ объявило в розыск журналиста Бабченко

МВД РФ объявило в розыск скандально известного журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов).

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе данных ведомства.

Бабченко известен своей оппозиционностью по отношению к российским властям. В феврале 2017 года он сообщил, что решил покинуть Россию из-за поступавших в его адрес угроз. Сначала переехал в Прагу, с июля 2017 года жил в Израиле, а с августа 2017-го в Киеве. В 2018 году участвовал в инсценировке собственного убийства СБУ. В 2019 году покинул Украину после избрания президентом Владимира Зеленского.

Бабченко - участник двух чеченских военных кампаний. После увольнения со службы в 2000 году занялся журналистикой. Сотрудничал с "МК", ОРТ, ТВЦ, "Новой газетой" и другими российскими СМИ. С октября 2017 вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR (Украина).