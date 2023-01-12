12 Января 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Коротченко: Назначение Герасимова связано с началом поставок Киеву танков

Назначение начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО согласовано с президентом РФ. На это решение повлияло начало поставок тяжелых западных вооружений для ВСУ, включая боевые танки. Так считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
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Он полагает, что назначение Герасимова означает, что для решения задач СВО могут быть использованы все без исключения средства поражения, имеющиеся у России, включая тактическое ядерное оружие.

О том, что принципиальное решение поставлять Киеву танки принято, пишут все западные СМИ. Накануне президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче роты танков "Леопардов".

Политолог Сергей Марков полагает, что назначение Герасимова командующим сил СВО произошло из-за успехов ЧВК "Вагнер", что связано с отсутствием бюрократии и оперативным управлением. Уровень командующего сил СВО повышен, а прохождение бюрократических команд должно сократиться. И в Минобороны надеются, что это позволит резко повысить быстроту и эффективность принимаемых решений, написал он.

Военкор Александр Сладков считает, что СВО становится главным делом всех силовых структур России. А генералу армии Сергею Суровикину будет отдано предпочтение в качестве реализатора всех планов боевых действий.

Теги: СВО, Валерий Герасимов



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