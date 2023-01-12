Коротченко: Назначение Герасимова связано с началом поставок Киеву танков
Назначение начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО согласовано с президентом РФ. На это решение повлияло начало поставок тяжелых западных вооружений для ВСУ, включая боевые танки. Так считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Он полагает, что назначение Герасимова означает, что для решения задач СВО могут быть использованы все без исключения средства поражения, имеющиеся у России, включая тактическое ядерное оружие.
О том, что принципиальное решение поставлять Киеву танки принято, пишут все западные СМИ. Накануне президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче роты танков "Леопардов".
Политолог Сергей Марков полагает, что назначение Герасимова командующим сил СВО произошло из-за успехов ЧВК "Вагнер", что связано с отсутствием бюрократии и оперативным управлением. Уровень командующего сил СВО повышен, а прохождение бюрократических команд должно сократиться. И в Минобороны надеются, что это позволит резко повысить быстроту и эффективность принимаемых решений, написал он.
Военкор Александр Сладков считает, что СВО становится главным делом всех силовых структур России. А генералу армии Сергею Суровикину будет отдано предпочтение в качестве реализатора всех планов боевых действий.