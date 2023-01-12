В челябинском ЗАТО в школах запретили проведение массовых мероприятий из-за ОРВИ

В ЗАТО Снежинск Челябинской области ограничили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях школ для недопущения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил глава города Андрей Пульников, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение было принято на штабе по заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам Пульникова, в городе отмечается снижение заболеваемости на 76% по сравнению с предыдущей неделей. Это связано с разобщенностью населения в праздничные дни.

Чтобы предотвратить рост принято решение ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях образовательных учреждений, а также ввести противоэпидемический режим в школах.