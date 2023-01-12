В Гуанчжоу BMW протаранил толпу пешеходов, есть погибшие и пострадавшие

В китайском Гуанчжоу BMW, которым управлял 22-летний водитель, врезался в толпу пешеходов. Есть жертвы.

Пять стоявших на пешеходном переходе человек погибли, еще 13 – пострадали, пишет РЕН-ТВ. На оказавшихся в сети кадрах видно, как автомобиль врезается в толпу людей, переходящих дорогу. Водитель после аварии припарковал автомобиль, вышел из него и якобы начал разбрасывать денежные купюры.

Водитель попытался скрыться, но был пойман. Другие подробности произошедшего устанавливаются.